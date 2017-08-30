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Новости Нижнего Тагила

Главврач Верх-Нейвинской больницы незаконно выдал жене-коллеге 230 000 рублей

30 августа 2017, 13:15Добавить новость
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Бывший главврач поликлиники в поселке Верх-Нейвинск обвиняется в незаконной выдаче денег своей супруге.

Главный врач Верх-Нейвинской городской поликлиники Игорь Качалков регулярно выписывал премии и повышенные оклады своей супруге, которая работала в учреждении врачом-инфекционистом.

За время работы с января 2013 года по ноябрь 2015 года руководитель выплатил ей общую сумму в 230 000 рублей. Невьянская прокуратура признала незаконность его действий.

Напомним, ранее на Игоря Качалкова уже было возбуждено уголовное дело: он ездил вместе с семьей за границу на деньги больницы. Теперь бывший главврач задержан по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование по уголовным делам продолжается, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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