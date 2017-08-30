Высокая пожарная опасность ожидается в Нижнем Тагиле с 31 августа по 2 сентября

Метеорологи Свердловской области предупреждают, что в регионе в период с 31 августа по 2 сентября будет сохраняться высокая вероятность возникновения лесных пожаров.



Для предотвращения пожаров сотрудники МЧС продолжат контроль воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, которые находятся в непосредственной близости от леса. Жителям области на этот период будет запрещен отжиг травы, ограничен или запрещен въезд в лес.



Как передаёт Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил, на период действия экстренного предупреждения, о любых задымлениях или случаях возгорания в лесостепной зоне следует немедленно сообщать в службу спасения или пожарную службу.