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Новости Нижнего Тагила

Высокая пожарная опасность ожидается в Нижнем Тагиле с 31 августа по 2 сентября

30 августа 2017, 22:45Добавить новость
МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,Свердловская область,лесной пожар,лес
На территории Свердловской области объявлена высокая пожарная опасность. В период с 31 августа по 2 сентября высока вероятность возникновения лесных пожаров.

Метеорологи Свердловской области предупреждают, что в регионе в период с 31 августа по 2 сентября будет сохраняться высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Для предотвращения пожаров сотрудники МЧС продолжат контроль воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, которые находятся в непосредственной близости от леса. Жителям области на этот период будет запрещен отжиг травы, ограничен или запрещен въезд в лес.

Как передаёт Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил, на период действия экстренного предупреждения, о любых задымлениях или случаях возгорания в лесостепной зоне следует немедленно сообщать в службу спасения или пожарную службу.

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