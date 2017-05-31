Церковь на Уралмаше залила фекалиями подвал находящегося вблизи жилого дома в Екатеринбурге (ФОТО)

Жители одного из домов в уральской столице жалуются на то, что к ним во двор текут реки фекалий, которые заливают подвал.

Одна из новостроек в Екатеринбурге оказалась в неприятном положении. Придомовую территорию топят стоки канализационных вод от рядом стоящей церкви. Фекалии заливают двор, подвал и создают неприятный запах, сообщает Rupolit. Жильцы нового дома возмущены.





Настоятель церкви пояснил, что сейчас на территории церкви действительно идут работы по подключению центрального теплоснабжения, канализации, а также производится демонтаж выгребной ямы и угольной котельной.



Он заверил, что работы скоро будут закончены. Застройщик планирует завершить работы к концу июня.



