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Новости Нижнего Тагила

Рыбаки и владельцы машин продолжают нарушать границы водоохранной зоны тагильского пруда (ФОТО)

31 мая 2017, 19:00Добавить новость
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Тагильчане продолжают нарушать правила и проникать в водоохранную зону пруда с момента таяния льда, несмотря на запреты. 

Нижнетагильский эколог обратился к главе городской администрации с сообщением о продолжающихся нарушениям, которые допускаются жителями, несмотря на сооруженные ограждения.

Андрей Волегов, председатель правления экологической организации «ЭКОПРАВО», сообщил Сергею Носову о том, что с момента таяния льда вдоль береговой линии продолжают нарушаться границы водоохранной зоны тагильского пруда, откуда жители Нижнего Тагила получают питьевую воду.

Несмотря на сооруженное металлическое ограждение, машины приезжают на берег. Рыбакам не мешает пробираться на пруд каменная насыпь. Все это беспокоит экологов

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Фото: Андрей Волегов

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