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Новости Нижнего Тагила

Ураганный ветер из Москвы движется в сторону Свердловской и Челябинской областей

31 мая 2017, 07:00Добавить новость
здоровье,МЧС,погода,Россия,Свердловская область,Москва,ураган,шторм,Челябинская область
Ураганный ветер, который накануне обрушился на Москву, по словам синоптиков, движется к Свердловской и Челябинской областям.

Из-за циклона погода может испортиться уже 31 мая. Ураганный ветер 15-20 метров в секунду частично охватит Средний Урал. Челябинску может повезти меньше, пишет Ura.ru.

Это не окончательная информация, уточняют метеорологи. Вполне возможно, что стихия обойдет Урал стороной и направится к Казахстану.

В любом случае, в регионе будет объявлено экстренное предупреждение​, если на то будут весомые причины.

По последним данным, в Москве во время шторма 28 мая 16 человек погибли, ещё 170 пострадали. 

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