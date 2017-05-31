Включение и отключение отопления с осени 2017 года будет происходить в Нижнем Тагиле в зависимости от погоды

На новый отопительный сезон в Нижнем Тагиле предложено включать и отключать отопление в зависимости от погодных условий.

Резко наступающие в сентябре холода с резкими перепадами случаются практически каждый год. В это время начинаются занятия в школах, где многие начинают болеть от перепадов температуры и долгого нахождения в холодном помещении. Не теплее в это время и в квартирах горожан. Из-за этого первые дни осени становятся тяжёлым испытанием здоровья тагильчан.

Предложенный Главой города пересмотр режима работы теплоснабжения позволит решить сложившуюся проблему. Перед следующим отопительным сезоном планируется провести тщательный плановый ремонт тепловых сетей для предупреждения аварийных ситуаций и возможности раннего запуска теплоснабжения.

Если на 4 сентября будет холодно - надо дать быстрее тепло, так как школы начинают занятия. Если после холода грянет +20, то мы должны иметь возможность прекратить подачу тепла и зря не жечь энергоресурс. Даже если кто-то потом будет пытаться взыскивать - это также не правильно с разумной точки зрения, а разум тут на стороне потребителя. И я вам предлагаю такой вариант, потому как не первый отопительный сезон мы сталкиваемся с тем, что сначала холод, потом тепло. Мы ждем, когда тепло закончится, поставляем по непонятному режиму всё тепло в воздух. Нужно этих неприятных явлений избежать, -- считает Глава города Сергей Носов.

Применение этих новшеств позволить экономить энергоресурс и поддерживать комфортную температуру. Вероятно, это снизит осенний уровень заболеваемости и улучшит эмоциональный настрой тагильчан.