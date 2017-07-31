Больничный по уходу за детьми для россиян больше не ограничен сроком

Министерство труда одобрило приказ, по которому родители смогут ухаживать за больными детьми до 18 лет. Также снято ограничение на продолжительность больничного в календарных днях.

Согласно приказу, созданному Министерством здравоохранения, больничный по уходу за детьми родители теперь смогут брать до их совершеннолетия. Приказ одобрен Министерством труда, и скоро вступит в силу.

Нововведение касается только детей, которые страдают онкологическими заболеваниями или поствакцинальными осложнениями. Родители смогут ухаживать за больными или находиться с ними в стационаре. Ранее такая возможность существовала только до достижения ребенком 15-ти лет. Закон распространяется также на ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, но только в случае, если ребенок лежит в больнице.

Как сообщает Правда.ру, в приказе существует еще одно новшество: не будет ограничена продолжительность ухода за несовершеннолетним. Ранее больничный предоставлялся на срок не более 120 дней в году на уход за инвалидом и 60 дней на ребенка до 7 лет.