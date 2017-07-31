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Новости Нижнего Тагила

Больничный по уходу за детьми для россиян больше не ограничен сроком

31 июля 2017, 21:55Добавить новость
больница,дети,здоровье,ребенок,Россия,больничный,приказ

Министерство труда одобрило приказ, по которому родители смогут ухаживать за больными детьми до 18 лет. Также снято ограничение на продолжительность больничного в календарных днях.

Согласно приказу, созданному Министерством здравоохранения, больничный по уходу за детьми родители теперь смогут брать до их совершеннолетия. Приказ одобрен Министерством труда, и скоро вступит в силу.

 

Нововведение касается только детей, которые страдают онкологическими заболеваниями или поствакцинальными осложнениями. Родители смогут ухаживать за больными или находиться с ними в стационаре. Ранее такая возможность существовала только до достижения ребенком 15-ти лет. Закон распространяется также на ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, но только в случае, если ребенок лежит в больнице.

 

Как сообщает Правда.ру, в приказе существует еще одно новшество: не будет ограничена продолжительность ухода за несовершеннолетним. Ранее больничный предоставлялся на срок не более 120 дней в году на уход за инвалидом и 60 дней на ребенка до 7 лет. 

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