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Новости Нижнего Тагила

Ливни, ветер и крупный град ожидаются в Нижнем Тагиле 1 и 2 августа

31 июля 2017, 16:35Добавить новость
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Последний месяц лета начнется в Нижнем Тагиле с неблагоприятных изменений погоды.

1 и 2 августа в Нижнем Тагиле ожидаются сильные ливневые дожди, усиление ветра и крупный град, об этом предупреждает «Уральское УГМС».

В связи с установлением неблагоприятной погоды в эти дни ожидаются размывы почвы, затопление территории, повреждения растений. Возможны затруднения в работе автотранспорта и проведении строительных наружных работ.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, ДТП и других происшествий необходимо информировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

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