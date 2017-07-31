Ливни, ветер и крупный град ожидаются в Нижнем Тагиле 1 и 2 августа

Последний месяц лета начнется в Нижнем Тагиле с неблагоприятных изменений погоды.

1 и 2 августа в Нижнем Тагиле ожидаются сильные ливневые дожди, усиление ветра и крупный град, об этом предупреждает «Уральское УГМС».





В связи с установлением неблагоприятной погоды в эти дни ожидаются размывы почвы, затопление территории, повреждения растений. Возможны затруднения в работе автотранспорта и проведении строительных наружных работ.





При возникновении чрезвычайных ситуаций, ДТП и других происшествий необходимо информировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.