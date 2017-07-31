| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Условия диспансеризации населения России изменятся с 2018 года

31 июля 2017, 15:05Добавить новость
здоровье,медицина,Россия,диспансеризация,граждане,население,условия,онкозаболевания,онкология,рак,анализы
С 1 января 2018 года обследования на онкозаболевания будут проходить чаще. Кроме этого, некоторые обследования будут исключены из списка обязательных процедур.

С начала 2018 года из плановой диспансеризации граждан будут исключены общие анализы крови, мочи и УЗИ. Изменится и скрининг на онкозаболевания.

Медики будут использовать новые методы, причем обследования будут происходить чаще, чем сейчас: в настоящее время они проводятся раз в три года. Например, анализ кала на выявление калоректального рака, будет проводиться один раз в два года гражданам от 50 до 75 лет, об этом сообщает газета «Известия».

Раз в три года проходить маммографию для выявления рака молочной железы будут женщины в возрасте 39-49 лет, а женщинам от 50 до 69 лет такое исследование будет проводиться раз в два года.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Роспотребнадзор разработал новую методику ускоренного выявления ГМО в продукции
28 июля, 17:35
0 0
Дефибрилляторы появятся в России в местах массового скопления людей
28 июля, 15:35
3 1
Колбу с эмбрионом человека нашли на свалке в Новосибирске
25 июля, 18:05
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 528
Подписаться на новости