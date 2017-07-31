Условия диспансеризации населения России изменятся с 2018 года

С 1 января 2018 года обследования на онкозаболевания будут проходить чаще. Кроме этого, некоторые обследования будут исключены из списка обязательных процедур.

С начала 2018 года из плановой диспансеризации граждан будут исключены общие анализы крови, мочи и УЗИ. Изменится и скрининг на онкозаболевания.





Медики будут использовать новые методы, причем обследования будут происходить чаще, чем сейчас: в настоящее время они проводятся раз в три года. Например, анализ кала на выявление калоректального рака, будет проводиться один раз в два года гражданам от 50 до 75 лет, об этом сообщает газета «Известия».





Раз в три года проходить маммографию для выявления рака молочной железы будут женщины в возрасте 39-49 лет, а женщинам от 50 до 69 лет такое исследование будет проводиться раз в два года.