13-летняя девочка впала в кому после аварии на трассе Пермь - Екатеринбург (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург вчера днем произошло жуткое ДТП. Иномарка столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие, среди которых – ребенок.
Сообщается, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser не уступил дорогу грузовику Volvo, который ехал по основной дороге. Произошло сильное столкновение, пишет E1.ru.
Пострадали четыре человека – все пассажиры Toyota. Они были госпитализированы с различными травмами. Стало известно, что 13-летняя девочка в результате аварии впала в кому.
Фото: E1.ru