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Новости Нижнего Тагила

13-летняя девочка впала в кому после аварии на трассе Пермь - Екатеринбург (ФОТО)

1 марта 2017, 09:00Добавить новость
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На трассе Пермь – Екатеринбург вчера днем произошло жуткое ДТП. Иномарка столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие, среди которых – ребенок.

Сообщается, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser не уступил дорогу грузовику Volvo, который ехал по основной дороге. Произошло сильное столкновение, пишет E1.ru.

Пострадали четыре человека – все пассажиры Toyota. Они были госпитализированы с различными травмами. Стало известно, что 13-летняя девочка в результате аварии впала в кому.

 

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Фото: E1.ru
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