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Новости Нижнего Тагила

30 человек эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)

1 марта 2017, 17:50Добавить новость
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Спасатели Екатеринбурга эвакуировали 30 человек из горящего многоквартирного дома в Екатеринбурге, сообщают «Вечерние ведомости». Сегодня днем, около 12 часов, на пульт диспетчера экстренной службы Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре: горел дом.

На место ЧП выехали 25 огнеборцев и 8 пожарных машин. Горел подвал многоквартирного дома и деревянные сараи, находившиеся рядом с домом. Потребовалась экстренная эвакуация жильцов.

При этом использовались маски-самоспасатели для предотвращения отравления продуктами горения. Сильный дым распространился по всему подъезду.

В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Работы по проливке и разборке сгоревших конструкций продолжаются.

Напомним, накануне из горящего дома в Екатеринбурге также эвакуировали 26 человек.

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Фото: Е1.ru
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