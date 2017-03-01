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Новости Нижнего Тагила

Двое детей пострадали в лобовом столкновении «Лады-Приоры» и «Митсубиси» под Екатеринбургом (ФОТО)

1 марта 2017, 10:00Добавить новость
авария,ГИБДД,дтп,происшествие,Свердловская область,дети,водитель,лобовое столкновение
Два ребенка получили серьезные травмы после лобового столкновения автомобилей на автодороге близ поселка Рудный в Свердловской области. Как пишут «Аргументы и факты», информация об инциденте поступила сегодня утром. По предварительным данным, автомобиль «Лада-Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Митсубиси».
 
Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что мужчина трезв, имеет почти 10 лет вождения за плечами, вероятнее всего, ДТП произошло, когда он пытался совершить обгон.
 
В аварии пострадали двое детей – 9 лет и 2 месяца, ехавшие в иномарке, все участники ДТП доставлены в медучреждение. 

авария,ГИБДД,дтп,происшествие,Свердловская область,дети,водитель,лобовое столкновение
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