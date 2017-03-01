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Новости Нижнего Тагила

Эвакуация сразу двух районных судов прошла в Екатеринбурге из-за лже-террористки

1 марта 2017, 08:10Добавить новость
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В Екатеринбурге минувшим днем прошла эвакуация сотрудников и посетителей Чкаловского районного суда из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным.

Известно, что были эвакуированы люди из сразу двух судов в Чкаловском районе – на улице Авиационная и в переулке Коллективный. В общей сложности было выведено из зданий порядка ста человек, передает пресс-секретарь МВД по региону Валерий Горелых. По предварительным данным, неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о наличии опасного предмета.

Проверка помещений заняла два часа, всё было закончено к 17:00. Саперы ничего не обнаружили, пишет E1.ru.

Тем временем личность звонившей была установлена. Женщине грозит реальный тюремный срок. Кроме того, ей было назначено медицинское обследование.

© TagilCity.ru
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