Эвакуация сразу двух районных судов прошла в Екатеринбурге из-за лже-террористки

Известно, что были эвакуированы люди из сразу двух судов в Чкаловском районе – на улице Авиационная и в переулке Коллективный. В общей сложности было выведено из зданий порядка ста человек, передает пресс-секретарь МВД по региону Валерий Горелых. По предварительным данным, неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о наличии опасного предмета.



Проверка помещений заняла два часа, всё было закончено к 17:00. Саперы ничего не обнаружили, пишет E1.ru.



Тем временем личность звонившей была установлена. Женщине грозит реальный тюремный срок. Кроме того, ей было назначено медицинское обследование.