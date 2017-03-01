История о кукле-бомбе оказалась выдумкой: под Нижним Тагилом мужчина получил ранения рук от взрыва самодельной петарды

Как оказалось, мужчина сам изготовил «бомбу» для того, чтобы напугать местных собак, которые злили его своим лаем:

Местный житель, злоупотребляющий спиртным, в тот день был нетрезв и раздражен лаем собак. Мужчина решил напугать животных, для чего из для чего из спичечной серы и других подручных средств изготовил пиротехническое изделие. После этого поджог самоделку, но выбросить не успел, и она сработала у него в руках, повредив пальцы и сухожилия, -- сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Рассказывая журналистам об обстоятельствах получения травмы, мужчина придумал версию о якобы найденной кукле. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Участковый провел все необходимые профилактические мероприятия в целях предупреждения подобных фактов.