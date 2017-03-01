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Новости Нижнего Тагила

Мужчина погиб при пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты (ФОТО)

1 марта 2017, 11:20Добавить новость
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28 февраля днем в Нижнем Тагиле на Вагонке произошел пожар в квартире на площади 2 кв. м. В результате пожара погиб хозяин квартиры 1960 г. р. Как сообщает отдел надзора и пропаганды города, в квартире загорелся диван, на котором спал погибший. По словам соседей, мужчина часто был пьян и задымления в его квартире – не редкость. Жильцы дома не сразу вызвали пожарных, так как думали, что у мужчины в очередной раз пригорела еда на плите.
 
По предварительной версии, погибший в состоянии алкогольного опьянения уснул с непотушенной сигаретой. 
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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
© TagilCity.ru
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