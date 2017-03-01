Преподаватель вуза и его супруга были избиты группой подростков в Екатеринбурге

Супруги возвращались домой и, проходя через узкий переулок, наткнулись на компанию подростков. Женщина случайно задела локтем одного из молодых людей, что, по всей видимости, спровоцировало в подростках агрессию, пишет Life.ru.



Завязалась драка: сначала молодые люди набросились на женщину, однако мужчина оградил ее и принял удары на себя. Подростки били настолько сильно, что мужчине позже диагностировали перелом руки.



Пострадавшие обратились в полицию. Сейчас сотрудники органов проводят проверку.



Добавим, что в молодые люди похитили уникальные часы, которые сейчас стоят более 120 тысяч рублей. Этот предмет, купленный в 2006 году, был дорог семье как память.