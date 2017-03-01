Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву задержали из-за угрозы террористического акта

Ложная угроза взрыва привела к задержке рейса Екатеринбург-Москва в аэропорту «Кольцово», сообщает РИА URA.RU. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» на 40 минут задержали рейс воздушного судна компании «Аэрофлот».
Одному из пассажиров стало плохо при взлете: он пожаловался на высокое давление и сказал, что сильно нервничает. Мужчина попросил выпустить его из самолета, отказавшись от полета.
Когда пассажира вывели, одна из женщин, находившаяся в салоне самолета, сказала экипажу о том, что у мужчины при входе в самолет была сумка, а сейчас он вышел без нее. Услышав это, пассажиры заволновались, думая, что в самолете находится взрывчатка.
По решению командира борт осмотрели, подозрительных предметов обнаружено не было. Из-за паники отправление самолета рейса Екатеринбург-Москва был задержан на 40 минут.