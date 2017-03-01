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Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву задержали из-за угрозы террористического акта

1 марта 2017, 17:05Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,Москва,Кольцово,самолет,рейс,задержка,бомба,паника,антитеррор
Ложная угроза взрыва привела к задержке рейса Екатеринбург-Москва в аэропорту «Кольцово», сообщает РИА URA.RU. В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» на 40 минут задержали рейс воздушного судна компании «Аэрофлот». 

Одному из пассажиров стало плохо при взлете: он пожаловался на высокое давление и сказал, что сильно нервничает. Мужчина попросил выпустить его из самолета, отказавшись от полета. 

Когда пассажира вывели, одна из женщин, находившаяся в салоне самолета, сказала экипажу о том, что у мужчины при входе в самолет была сумка, а сейчас он вышел без нее. Услышав это, пассажиры заволновались, думая, что в самолете находится взрывчатка. 

По решению командира борт осмотрели, подозрительных предметов обнаружено не было. Из-за паники отправление самолета рейса Екатеринбург-Москва был задержан на 40 минут. 
© TagilCity.ru
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