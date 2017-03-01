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Новости Нижнего Тагила

Судебный пристав-исполнитель заплатит штраф 5 тыс. рублей за неисполнение своих обязанностей в Свердловской области

1 марта 2017, 15:35Добавить новость
Свердловская область,судебный пристав,штраф,суд,прокуратура,Верхняя Салда,обращение
За ненадлежащее рассмотрение обращений граждан судебный пристав УФССП Верхней Салды оштрафована на 5 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.  В ноябре 2015 года в службу судебных приставов обратился представитель одного из банков с заявлением об аресте имущества должника. Документ был передан сотруднику УФССП.
 
В соответствии с КоАП РФ, ответ заявителю должен был поступить в течение 30 дней. При этом прошло более указанного срока, а ответ на заявление не был составлен и отправлен. 

Прокуратура провела проверку в отношении судебного пристава-исполнителя и выявило нарушение в работе сотрудника, связанное с рассмотрением заявлений граждан. 

По результатам прокурорской проверки было направлено исковое заявление в мировой суд, который принял решение – взыскать с судебного пристава штраф в размере 5 000 рублей.
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