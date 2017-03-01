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Новости Нижнего Тагила

Убившая по неосторожности воспитанника дома-интерната санитарка из Екатеринбурга получила 1 год ограничения свободы

1 марта 2017, 11:10Добавить новость
Екатеринбург,ребенок,смерть,суд,приговор,санитар,интернат
В январе минувшего года в Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей произошло ЧП, в результате которого погиб ребенок. Как установило следствие, санитарка учреждения планировала искупать девочку-инвалида, она наполнила ванну водой и оставила там ребенка без присмотра, хотя несла за нее ответственность и знала, что та находится в беспомощном состоянии. Девочка утонула.
 
Как говорит сама обвиняемая, она рассчитывала, что за ребенком присмотрит банщица, однако банщица в тот момент занималась купанием другого ребенка. 
 
Как сообщает прокуратура Свердловской области, накануне состоялся суд, женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, ее осудили на 1 ограничения свободы. 
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