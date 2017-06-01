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Агрессивные вороны напали на маму с дочкой у детского сада в Екатеринбурге

1 июня 2017, 15:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,Свердловская область,птицы,нападение,вороны,детский сад

Жители Екатеринбурга рассказали о том, что боятся водить детей в детский сад. В одном из районов города на деревьях поселилась стая ворон, вероятно, у птиц там свиты гнезда. Соседство с птицами оказалось крайне неприятным – они ведут себя очень агрессивно.

Сегодня пернатые напали на маму с ребенком. Вороны когтями расцарапали женщине кожу головы. Сейчас родители детсадовцев очень обеспокоены опасным соседством.

Руководство ДОУ обратилось в администрацию города, но пока не дождалось ответа, пишет Е1. В администрации района подтвердили, что к ним поступала заявка, но проблема с птицами не находится в их зоне ответственности и лучше обратиться в комитет по экологии. 

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