| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Молодой диджей умер в Нижнем Тагиле: знакомые музыканта предполагают неправильный диагноз от врачей (ФОТО)

1 июня 2017, 21:40Добавить новость
Нижний Тагил,смерть,трагедия,болезнь,пневмония,врачи,врачебная ошибка,диджей,клуб,знаменитости,звезда,Музыканты,музыкант
Обычная простуда превратилась в трагедию. В Нижнем Тагиле скоропостижно скончался молодой человек по имени Павел, которого поклонники клубной культуры знали как DJ Павла Моралеса.
Он несколько дней болел, 4 дня лежал дома. Врачи поставили диагноз ОРЗ. А сегодня он умер, -- рассказал редакции TagilCity.ru собеседник - друг Павла. 

По словам знакомых, которые общались с тагильчанином накануне, у него диагностировали одно заболевание, а в предварительных причинах смерти значится совсем другое - пневмония. 

4 дня Павел лечился по назначению врачей, в ночь на 1 июня ему стало хуже. Родные вызвали скорую, которая увезла его в ЦГБ №1. Там его ввели в искусственную кому, он скончался в реанимации в 16:45. 

Как врачи не увидели сразу, чем он болеет? -- с грустью вопрошают друзья 28-летнего музыканта

Нижний Тагил,смерть,трагедия,болезнь,пневмония,врачи,врачебная ошибка,диджей,клуб,знаменитости,звезда,Музыканты,музыкант
Еще утром 1 июня Павел был онлайн. А 7 июня он должен был отметить очередной - 29-ый - день рождения.

«Я не верю!», «Нет слов!»  - такими словами сопровождают весть о кончине друга тагильчане в социальных сетях. 

Организацией похорон занимаются друзья музыканта. Прощание с Павлом состоится 3 Июня в 12.30, ул.Челюскинцев 47 «Реквием», прощальный зал (большой). 
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , ,
Гала-концерт конкурса «Какая песня без баяна-2017» пройдет в Нижнем Тагиле (ФОТО) 18 апреля, 14:20
Известный продюсер Максим Фадеев высказался в защиту выступления юной тагильчанки Вики Стариковой на шоу «Минута славы» (ФОТО, ВИДЕО) 4 марта, 16:30 3
Развлекательные мероприятия в школах Нижнего Тагила отменены в связи с национальным трауром 26 декабря 2016, 12:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 183
Подписаться на новости