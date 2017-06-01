Молодой диджей умер в Нижнем Тагиле: знакомые музыканта предполагают неправильный диагноз от врачей (ФОТО)

Он несколько дней болел, 4 дня лежал дома. Врачи поставили диагноз ОРЗ. А сегодня он умер, -- рассказал редакции TagilCity.ru собеседник - друг Павла.

4 дня Павел лечился по назначению врачей, в ночь на 1 июня ему стало хуже. Родные вызвали скорую, которая увезла его в ЦГБ №1. Там его ввели в искусственную кому, он скончался в реанимации в 16:45.

Как врачи не увидели сразу, чем он болеет? -- с грустью вопрошают друзья 28-летнего музыканта.

Еще утром 1 июня Павел был онлайн. А 7 июня он должен был отметить очередной - 29-ый - день рождения.



Организацией похорон занимаются друзья музыканта.

прощальный зал (большой).