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Новости Нижнего Тагила

Наркодилер по прозвищу «Путин» и его мать были задержаны в Нижнем Тагиле

1 июня 2017, 08:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле наркодилер по прозвищу «Путин» был задержан сотрудниками полиции, пишет издание Новый день.

Александр П. пытался оформить закладку по улице Садовая, 1а. В общей сложности у него изъяли 40 свертков из фольги, где находились полимерные пакеты с запрещенным веществом. Как оказалось, «Путин» был ранее судим за кражу, в настоящее время нигде не работает.

Мужчина на допросе рассказал, что является «кладовым» у интернет-магазина и оптовым закладчиком для мелких курьеров. Он получает «легкие» 100 тысяч рублей в неделю, которые тратит на развлечения.

Его мать, работающая санитаркой в психбольнице №7, помогала сыну расфасовывать наркотики. Она также была задержана: в ходе обыска из их квартиры было изъято более килограмма вещества.

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