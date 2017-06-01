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Новости Нижнего Тагила

Серийного педофила из Екатеринбурга приговорили к 14 годам колонии строгого режима

1 июня 2017, 09:15Добавить новость
дети,Екатеринбург,насилие,полиция,Свердловская область,суд,уголовное дело,педофил

В Екатеринбурге вынесен приговор педофилу. От его действий пострадали дети с Эльмаша и Уралмаша.

Установлено, что мужчина не выделялся из толпы, всю неделю работал, а в выходные выпивал алкоголь и шел на улицу совершать преступные действия над детьми.

Как пишет Е1, полицией было проведено множество мероприятий, опрошены свидетели, проведены экспертизы. Преступления длились с 2012 года, в 2016 правоохранители смогли задержать преступника.

Задержали злоумышленника благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям продавца местного магазина. ДНК мужчины совпало с ДНК преступника. Педофил приговорен к 14 годам колонии строгого режима. 

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