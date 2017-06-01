| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Труп новорожденного младенца обнаружен в одной из квартир в Екатеринбурге

1 июня 2017, 16:55Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,ребенок,Свердловская область,смерть,новорожденный,труп,грудной младенец,младенец,квартира,роды,роженица,семья,муж
В квартире неблагополучных жильцов обнаружено тело новорожденного. Криминалисты Екатеринбурга выясняют причины смерти ребенка.

1 июня в квартире на Уралмаше был обнаруженный мертвый новорожденный ребенок. Как сообщает Е1.RU, там проживает неблагополучная семья.

Во время прибытия полиции сама роженица находилась рядом с телом малыша и утверждает, что ребенок родился мертвым. На теле новорожденного обнаружены пятна, похожие на гематомы. Опрашиваются женщина и ее муж. Следователи выясняют подробности произошедшего. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Обезглавленный труп новорожденного младенца найден в Серове 12 марта, 09:05
17-летний подросток был найден мёртвым на территории завода в Екатеринбурге 16 февраля, 08:30
4 года понадобилось полиции, чтобы найти убийцу грудного ребенка в Челябинске: им оказался родной отец 6 февраля, 16:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 342
Подписаться на новости