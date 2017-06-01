Житель Челябинской области упал в открытый люк с ребенком на руках

Из-за открытого люка мужчина оступился и уронил малолетнюю дочку, находившуюся у него на руках: в результате девочка получила черепно-мозговую травму.

22 мая на набережной реки Миасс произошло ЧП. Мужчина нес свою пятилетнюю дочь на руках и, не заметив открытого люка, попав в него ногой. Девочка при падении ударилась головой об асфальт.

Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. По данному факту травмирования малолетней проводится доследственная проверка, сообщает «Уралинформбюро». Следователям предстоит выяснить, кто является ответственным за состояние канализационного колодца.



Напомним. аналогичный случай произошел в Нижнем Тагиле: во дворе одной из новостроек на ГГМ ребенок провалился в открытый люк.