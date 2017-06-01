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Новости Нижнего Тагила

Житель Челябинской области упал в открытый люк с ребенком на руках

1 июня 2017, 11:40Добавить новость
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Из-за открытого люка мужчина оступился и уронил малолетнюю дочку, находившуюся у него на руках: в результате девочка получила черепно-мозговую травму.

22 мая на набережной реки Миасс произошло ЧП. Мужчина нес свою пятилетнюю дочь на руках и, не заметив открытого люка, попав в него ногой. Девочка при падении ударилась головой об асфальт.

 

Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. По данному факту травмирования малолетней проводится доследственная проверка, сообщает «Уралинформбюро». Следователям предстоит выяснить, кто является ответственным за состояние канализационного колодца. 

Напомним. аналогичный случай произошел в Нижнем Тагиле: во дворе одной из новостроек на ГГМ ребенок провалился в открытый люк

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