3 человека получили травмы в результате двух ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ночью 28 июля на Черноисточинском шоссе произошло ДТП с участием мотоцикла. 30-летний водитель не справился с управлением и допустил падение.



В результате аварии мужчина получил рваную рану конечности, но от госпитализации отказался. После оказания первой медицинской помощи водитель мотоцикла был отпущен домой.



Вечером 30 июля на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов» автомобиль «Opel Astra» совершил наезд на стоявший у обочины автомобиль «Mitsubishi Outlander». Водитель «Opel» не справился с управлением и выехал на обочину, столкнувшись с другим автомобилем, передаёт ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».



В результате ДТП водитель «Opel Astra» получил тупую травму живота и от госпитализации отказался. Пассажирка «Mitsubishi Outlander» с ушибами затылка и сустава голени была также отпущена домой.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»