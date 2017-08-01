Ночью 28 июля на Черноисточинском шоссе произошло ДТП с участием мотоцикла. 30-летний водитель не справился с управлением и допустил падение.
В результате аварии мужчина получил рваную рану конечности, но от госпитализации отказался. После оказания первой медицинской помощи водитель мотоцикла был отпущен домой.
Вечером 30 июля на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов» автомобиль «Opel Astra» совершил наезд на стоявший у обочины автомобиль «Mitsubishi Outlander». Водитель «Opel» не справился с управлением и выехал на обочину, столкнувшись с другим автомобилем, передаёт ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
В результате ДТП водитель «Opel Astra» получил тупую травму живота и от госпитализации отказался. Пассажирка «Mitsubishi Outlander» с ушибами затылка и сустава голени была также отпущена домой.
3 человека получили травмы в результате двух ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)1 августа 2017, 07:35Добавить новость
Ночью 28 июля на Черноисточинском шоссе произошло ДТП с участием мотоцикла. 30-летний водитель не справился с управлением и допустил падение.
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