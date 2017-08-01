| регистрация
Новости Нижнего Тагила

3 человека получили травмы в результате двух ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 августа 2017, 07:35Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,травма,транспорт,мотоцикл
В период с 28 по 30 июля в Нижнем Тагиле произошло два ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ночью 28 июля на Черноисточинском шоссе произошло ДТП с участием мотоцикла. 30-летний водитель не справился с управлением и допустил падение.

В результате аварии мужчина получил рваную рану конечности, но от госпитализации отказался. После оказания первой медицинской помощи водитель мотоцикла был отпущен домой.

Вечером 30 июля на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов» автомобиль «Opel Astra» совершил наезд на стоявший у обочины автомобиль «Mitsubishi Outlander». Водитель «Opel» не справился с управлением и выехал на обочину, столкнувшись с другим автомобилем, передаёт ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В результате ДТП водитель «Opel Astra» получил тупую травму живота и от госпитализации отказался. Пассажирка «Mitsubishi Outlander» с ушибами затылка и сустава голени была также отпущена домой.


авария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,травма,транспорт,мотоциклавария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,травма,транспорт,мотоциклавария,авто,автопроисшествия,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,травма,транспорт,мотоцикл
Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Пьяная автоледи допустила наезд на подростка и скрылась с места ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 июля, 16:05
1 3
1
Виновник ДТП с летальным исходом задержан полицией Нижнего Тагила: сначала он покинул место аварии (ФОТО)
3 июля, 12:15
2 0
ДТП с участием пассажирских автобусов произошло под Нижним Тагилом
26 июня, 07:50
0 5

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 172
Подписаться на новости