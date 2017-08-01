34-летний житель Нижнего Тагила задержан на автомойке с наркотиками (ФОТО)

На автомойке по улице Индустриальной после проведения контрольной закупки наркотического вещества задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле 34-летний мужчина арестован за незаконное хранение и продажу наркотических веществ. Задержание произошло после проведения контрольной закупки наркотика сотрудниками полиции. Как сообщает начальник уголовного розыска ОП № 19, мужчина официально нигде не трудоустроен. Деньги зарабатывал тем, что закупал большие партии синтетического вещества в интернете и продавал жителям Нижнего Тагила.

Сотрудники через интернет назначили подозреваемому встречу. Позже в назначенном месте мужчина передал пакет с неизвестным веществом. После удачной продажи товара нарушитель сел за руль своей машины и направился в сторону улицы Индустриальной, оперативниками он был остановлен на автомойке. После обыска в автомобиле были найдены фальшивые деньги, оставленные в качестве платы за товар полицейскими, металлическая ложка, кусок оплавленной фольги и еще один пакет с подозрительным веществом растительного происхождения.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Проверка показала, что изъятый состав является синтетическим наркотическим веществом. Сейчас на арестованного заведено 2 уголовных дела по статьям 228 и 228.1 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотического средства в крупном размере).