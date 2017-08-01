| регистрация
Новости Нижнего Тагила

34-летний житель Нижнего Тагила задержан на автомойке с наркотиками (ФОТО)

1 августа 2017, 22:20Добавить новость
криминал,наркотики,Нижний Тагил,полиция,происшествие,уголовное дело,задержание

На автомойке по улице Индустриальной после проведения контрольной закупки наркотического вещества задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле 34-летний мужчина арестован за незаконное хранение и продажу наркотических веществ. Задержание произошло после проведения контрольной закупки наркотика сотрудниками полиции. Как сообщает начальник уголовного розыска ОП № 19, мужчина официально нигде не трудоустроен. Деньги зарабатывал тем, что закупал большие партии синтетического вещества в интернете и продавал жителям Нижнего Тагила.

 

Сотрудники через интернет назначили подозреваемому встречу. Позже в назначенном месте мужчина передал пакет с неизвестным веществом. После удачной продажи товара нарушитель сел за руль своей машины и направился в сторону улицы Индустриальной, оперативниками он был остановлен на автомойке. После обыска в автомобиле были найдены фальшивые деньги, оставленные в качестве платы за товар полицейскими, металлическая ложка, кусок оплавленной фольги и еще один пакет с подозрительным веществом растительного происхождения.

 

криминал,наркотики,Нижний Тагил,полиция,происшествие,уголовное дело,задержаниекриминал,наркотики,Нижний Тагил,полиция,происшествие,уголовное дело,задержаниекриминал,наркотики,Нижний Тагил,полиция,происшествие,уголовное дело,задержание

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

 

Проверка показала, что изъятый состав является синтетическим наркотическим веществом. Сейчас на арестованного заведено 2 уголовных дела по статьям 228 и 228.1 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотического средства в крупном размере). 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Всплеск тяжких и особо-тяжких преступлений произошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 июля, 13:30
6 3
4
Молодой человек лежал «под кайфом» на центральной улице Нижнего Тагила с наркотиками в кармане (ФОТО)
28 июля, 10:30
6 2
1
Пять лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Нижнего Тагила за нападение на полицейского
26 июля, 16:05
3 1
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 85
Подписаться на новости