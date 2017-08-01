Автоугонщик в Свердловской области протаранил четыре автомобиля и перевернулся на угнанном кроссовере (ФОТО)

В Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали автоугонщика. Во время проведения операции злоумышленник повредил не только угнанное ТС, но еще пять автомобилей.

Правоохранители в ночное время заметили на дороге иномарку, которая совершала движение по Тюменскому тракту с выключенными фарами. Сотрудники ГИБДД попросили водителя остановиться, но он увеличил скорость. Началась погоня.





Водитель нарушил ряд ПДД, в итоге не смог справиться с управлением. Машину развернуло и откинуло с проезжей части. Иномарка несколько раз перевернулась и задела припаркованные у обочины четыре автомобиля. Еще один был поцарапан во время погони.





25-летний угонщик с множественными травмами был доставлен в больницу.





Установлено, что машина угнана в Белоярском. О случившемся владелец иномарки узнал от полицейских, пишет JustMedia.







Фото: JustMedia