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Новости Нижнего Тагила

Автоугонщик в Свердловской области протаранил четыре автомобиля и перевернулся на угнанном кроссовере (ФОТО)

1 августа 2017, 12:00Добавить новость
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В Свердловской области сотрудники ГИБДД задержали автоугонщика. Во время проведения операции злоумышленник повредил не только угнанное ТС, но еще пять автомобилей.

Правоохранители в ночное время заметили на дороге иномарку, которая совершала движение по Тюменскому тракту с выключенными фарами. Сотрудники ГИБДД попросили водителя остановиться, но он увеличил скорость. Началась погоня.

Водитель нарушил ряд ПДД, в итоге не смог справиться с управлением. Машину развернуло и откинуло с проезжей части. Иномарка несколько раз перевернулась и задела припаркованные у обочины четыре автомобиля. Еще один был поцарапан во время погони.

25-летний угонщик с множественными травмами был доставлен в больницу.

Установлено, что машина угнана в Белоярском. О случившемся владелец иномарки узнал от полицейских, пишет JustMedia.

 

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Фото: JustMedia

 
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