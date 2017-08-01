Два не связанных между собой самоубийства произошли в одну ночь в Екатеринбурге (ФОТО)

23-летний молодой человек и девочка-подросток из Екатеринбурга покончили с собой: следователи проводят проверку.

В ночь на 1 августа в уральской столице произошло два суицида: с собой покончили 23-летний екатеринбуржец и девочка-подросток.

Следователи не установили связи между двумя происшествиями. Ведется проверка обстоятельств смерти по обоим случаям. Признаков совершения преступлений не обнаружено.



Предварительная версия СК – суицид. Девочка оставила предсмертную записку, в которой рассказала о своем намерении, сообщает Е1.RU.





Фото: Е1.RU