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Новости Нижнего Тагила

Два не связанных между собой самоубийства произошли в одну ночь в Екатеринбурге (ФОТО)

1 августа 2017, 14:35Добавить новость
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23-летний молодой человек и девочка-подросток из Екатеринбурга покончили с собой: следователи проводят проверку.

В ночь на 1 августа в уральской столице произошло два суицида: с собой покончили 23-летний екатеринбуржец и девочка-подросток.

 

Следователи не установили связи между двумя происшествиями. Ведется проверка обстоятельств смерти по обоим случаям. Признаков совершения преступлений не обнаружено.

Предварительная версия СК – суицид. Девочка оставила предсмертную записку, в которой рассказала о своем намерении, сообщает Е1.RU.

город,Екатеринбург,полиция,проверка,происшествие,Свердловская область,смерть,школьники,суицид,самоубийство,подросток,выпал,выпала,записка,следователи,насилие

Фото: Е1.RU

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