Hyundai перевернулся после столкновения с Mazda на трассе Ивдель – ХМАО: пострадали два пассажира (ФОТО)

Два человека пострадали в ДТП на автотрассе Ивдель-ХМАО.

В 17:55 31 июля на 105-м километре дороги Ивдель-ХМАО произошла авария. 51-летний водитель корейской иномарки Hyundai Creta двигался по автотрассе и не заметил, что в это время его пытается обогнать Mazda 3.





Во время столкновения Hyundai съехал с дороги и перевернулся. В результате пассажиры обеих машин – 20-летняя девушка и 24-летний молодой человек – получили травмы, сообщает Е1.RU.



Обе машины получили механические повреждения.







Фото: Е1.RU