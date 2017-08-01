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Новости Нижнего Тагила

Hyundai перевернулся после столкновения с Mazda на трассе Ивдель – ХМАО: пострадали два пассажира (ФОТО)

1 августа 2017, 17:05Добавить новость
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Два человека пострадали в ДТП на автотрассе Ивдель-ХМАО.

В 17:55 31 июля на 105-м километре дороги Ивдель-ХМАО произошла авария. 51-летний водитель корейской иномарки Hyundai Creta двигался по автотрассе и не заметил, что в это время его пытается обогнать Mazda 3.

Во время столкновения Hyundai съехал с дороги и перевернулся. В результате пассажиры обеих машин – 20-летняя девушка и 24-летний молодой человек – получили травмы, сообщает Е1.RU.

Обе машины получили механические повреждения. 


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Фото: Е1.RU

 

 

 
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