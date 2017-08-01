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Новости Нижнего Тагила

Лось был сбит машиной и расчленён неизвестными на Серовской трассе (ФОТО)

1 августа 2017, 06:35Добавить новость
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Утром 29 июля на участке трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов автомобиль сбил лося. Водитель, не дожидаясь приезда полиции, скрылся с места происшествия. Чуть позже в кустах на месте аварии были обнаружены останки расчленённого лося.

Член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов первым обнаружил останки животного. Мертвого лося профессионально разделали: шкура была спущена, мясо извлечено, внутренности спрятаны в кустах. По утверждению общественника, лося разделали егеря Черноисточинского охотхозяйства.

Как передаёт АН «Все новости», сотрудники ДПС, прибывшие на место ДТП составили протокол, а егеря должны были вывезти останки лося. По версии Андрея Волегова, они этого не сделали, а расчленив животное, забрали мясо себе. Общественник направил обращение в региональный Департамент животного мира и Роспотребнадзор, в котором попросил установить виновных и привлечь их к ответственности.

На данный момент всё, что осталось от лося, по-прежнему, находится  в кустах на месте аварии. Внутренности растаскали собаки и птицы, разлагающиеся останки могут представлять угрозу для окружающей среды и людей.


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Фото: АН «Все новости»
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