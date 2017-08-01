5 лет колонии грозит осужденному за попытку ударить табуретом сотрудника ЛИУ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Попытка ударить офицера колонии ЛИУ-51 табуретом может грозить нижнетагильскому заключенному пятью годами лишения свободы.

В начале июня в ЛИУ-51 Нижнего Тагила произошло ЧП, которое грозит виновному ужесточением наказания и дополнительным сроком лишения свободы.





Во время проверки у одного из осужденных был изъят из обращения запрещенный предмет. Мужчина, будучи недовольным, схватил табурет и намеревался ударить полицейского по голове.





Благодаря хорошей реакции и владению приемами рукопашного боя офицер избежал внезапного удара. По случаю ЧП был составлен протокол в отношении напавшего на сотрудника. Дело передано в суд.





Фото: ГУФСИН Свердловской области





За применение насилия в отношении сотрудника учреждения к осужденному может быть применено дополнительное наказание с ужесточением условий содержания и лишением свободы сроком до пяти лет, согласно УК РФ, сообщает ГУФСИН Свердловской области.