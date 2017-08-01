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Новости Нижнего Тагила

5 лет колонии грозит осужденному за попытку ударить табуретом сотрудника ЛИУ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 августа 2017, 15:05Добавить новость
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Попытка ударить офицера колонии ЛИУ-51 табуретом может грозить нижнетагильскому заключенному пятью годами лишения свободы.

В начале июня в ЛИУ-51 Нижнего Тагила произошло ЧП, которое грозит виновному ужесточением наказания и дополнительным сроком лишения свободы.

Во время проверки у одного из осужденных был изъят из обращения запрещенный предмет. Мужчина, будучи недовольным, схватил табурет и намеревался ударить полицейского по голове.

Благодаря хорошей реакции и владению приемами рукопашного боя офицер избежал внезапного удара. По случаю ЧП был составлен протокол в отношении напавшего на сотрудника. Дело передано в суд.

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Фото: ГУФСИН Свердловской области

За применение насилия в отношении сотрудника учреждения к осужденному может быть применено дополнительное наказание с ужесточением условий содержания и лишением свободы сроком до пяти лет, согласно УК РФ, сообщает ГУФСИН Свердловской области. 

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