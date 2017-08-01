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Новости Нижнего Тагила

Пятеро туристов из России погибли в минувшие выходные в Турции

1 августа 2017, 09:30Добавить новость
отдых,происшествие,Россия,смерть,Турция,туристы,здоровье

Летний отдых закончился трагедией для пяти российских семей.

Как сообщает НТВ, за минувшие выходные в Турции погибли пять туристов из России. Четверо из них утонули. У всех были проблемы со здоровьем.

У одной из погибших был диагностирован сердечный приступ. Еще одна россиянка погибла от астматического приступа во время купания.

Туристам советуют внимательнее относиться к своему здоровью во время отдыха, и дать организму время на акклиматизацию.

Напомним, что недавно при пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян

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