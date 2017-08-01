Пятеро туристов из России погибли в минувшие выходные в Турции

Летний отдых закончился трагедией для пяти российских семей.

Как сообщает НТВ, за минувшие выходные в Турции погибли пять туристов из России. Четверо из них утонули. У всех были проблемы со здоровьем.





У одной из погибших был диагностирован сердечный приступ. Еще одна россиянка погибла от астматического приступа во время купания.





Туристам советуют внимательнее относиться к своему здоровью во время отдыха, и дать организму время на акклиматизацию.





Напомним, что недавно при пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян.