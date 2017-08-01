Сильно пьющая жительница Каменска-Уральского заперла в комнате в коммуналке свою мать и детей и исчезла

В Каменске-Уральском сильно пьющая женщина заперла своих мать и детей в комнате в коммуналке и пропала на несколько дней.

Пожилая женщина и двое детей несколько дней вынуждены были провести взаперти. Когда закончились еда и вода – они подняли тревогу. Из западни их вызволили соседи, которые позвонили в полицию.





Отметим, что нерадивая мать уже ранее попадала в поле зрения сотрудников ПДН. Женщина ведет асоциальный образ жизни, часто бывает пьяна. В 2016 году у нее забирали детей, но она встала на путь исправления, нашла работу, бросила употреблять спиртное. Их вернули, но, вероятно, прежний опыт ничему не научил женщину.





Сейчас малыши помещены в реабилитационный центр, полиция разыскивает их мать. Пока ее местоположение не установлено, пишет Rupolit.





Напомним, накануне в Екатеринбурга, пока мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, маленький мальчик голодал и вынужден был есть чистящее средство.