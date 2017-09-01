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Новости Нижнего Тагила

Мужчина пропал в Нижнем Тагиле после увольнения из-за алкоголя в крови (ФОТО)

1 сентября 2017, 18:20Добавить новость
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Житель Нижнего Тагила Вячеслав Трухин 1975 г.р. не появлялся дома с 12 июля. Его близким ничего не известно о судьбе мужчины.

О пропаже мужчины журналистам TagilCity.ru сообщила его гражданская супруга:

 

Пропал Трухин Вячеслав 10.04.1975 года рождения. Ушёл из дома 12 июля 2017 года. Был одет: чёрная куртка с белыми полосками, белая футболка, чёрные брюки. 


Особые приметы: нет двух передних зубов. Рост 185-187 см. Телосложение среднее. Просьба всем, кто видел или знает его местонахождение сообщить по телефонам 8(952)139-19-12 или 02, -- сообщила Наталья О. редакции TagilCity.ru.


В полиции Нижнего Тагила подтвердили факт получения заявления от гражданки и рассказали об обстоятельствах пропажи мужчины.

 

Известно, что мужчина злоупотребляет спиртным. Пропажа произошла после увольнения из-за задержания в состоянии опьянения на проходной предприятия в Верхней Салде. Поскольку мужчина постоянно работает вахтовым методом, не исключено, что он уехал вновь. Однако его паспорт остался дома. На телефонные звонки он не отвечает, -- прокомментировали информацию об исчезновении мужчины в полиции. 


Напомним, 31 августа домой из монастыря вернулась 18-летняя тагильчанка, о судьбе которой близким ничего не было известно в течение недели.

 

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Фото: Вячеслав Трухин. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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