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Новости Нижнего Тагила

Стрельба вблизи детского сада произошла в Екатеринбурге

1 сентября 2017, 22:05Добавить новость
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Праздник 1 сентября в детском саду №547 в Екатеринбурге закончился паникой среди родителей и воспитателей. Неизвестный открыл стрельбу из пневматики по родителям, которые забирали детей.

1 сентября в Екатеринбурге неизвестный начал стрелять из пневматического оружия по родителям, которые забирали детей из детского сада №547. Мужчине попали в спину и ногу, кровотечение помогли остановить воспитатели. Ещё одной женщине пуля попала в руку. На лобовом стекле автомобиля, припаркованного возле детского сада, обнаружены 3 пулевых отверстия.

На место стрельбы прибыли сотрудники полиции. Как сообщает E1.ru, личность стрелявшего установить не удалось. Полиция опросила свидетелей и пострадавших, произвела обход территории вокруг детского сада. По словам очевидцев, выстрелы производили целенаправленно по взрослым, которые забирали детей.

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