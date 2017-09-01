Стрельба вблизи детского сада произошла в Екатеринбурге

1 сентября в Екатеринбурге неизвестный начал стрелять из пневматического оружия по родителям, которые забирали детей из детского сада №547. Мужчине попали в спину и ногу, кровотечение помогли остановить воспитатели. Ещё одной женщине пуля попала в руку. На лобовом стекле автомобиля, припаркованного возле детского сада, обнаружены 3 пулевых отверстия.



На место стрельбы прибыли сотрудники полиции. Как сообщает E1.ru, личность стрелявшего установить не удалось. Полиция опросила свидетелей и пострадавших, произвела обход территории вокруг детского сада. По словам очевидцев, выстрелы производили целенаправленно по взрослым, которые забирали детей.