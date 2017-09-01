Пьяный житель Екатеринбурга зарезал соседа

10 июня 2017 года два соседа распивали спиртное в парке Екатеринбурга. Между ними произошла ссора, в ходе которой 58-летний мужчина ударил ножом собутыльника в область груди. Пострадавший от полученного ранения скончался вечером того же дня.



Нападавший с места преступления скрылся, о произошедшем сотрудники полиции и медики узнали благодаря очевидцам. После задержания мужчина сознался в содеянном, при нём сотрудники полиции обнаружили орудие убийства – перочинный нож. Подозреваемого на время расследования заключили под стражу.



По информации пресс-службы СУ СК России по Свердловской области, 31 августа расследование было завершено, материалы уголовного дела передали в суд. 58-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В случае признания виновным ему может грозить до 15 лет лишения свободы.