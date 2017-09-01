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Новости Нижнего Тагила

Сын тагильского прокурора был задержан с крупной партией наркотика

1 сентября 2017, 18:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле задержан 24-летний сын прокурора с крупной партией синтетического наркотика. 

Около 3 часов дня 30 августа полицейские задержали сына помощника прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры в районе ГГМ. При обыске у молодого человека изъяли 400 грамм неизвестного вещества, которое при проверке оказалось синтетическим наркотиком. По предварительным данным, запрещенный состав он планировал продать.

 

Сейчас полицейские рассматривают вопрос об аресте наркодилера. ГУ МВД по Свердловской области пока не дает комментариев по этому поводу.

Отец задержанного Вячеслав Касьянов возглавлял прокуратуру пригородного района до 2011 года, затем работал в прокуратуре Тагилстроевского района, пишет Наша Газета

 
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