| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Трое человек пострадали в ДТП на улице Зеленстроевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 сентября 2017, 07:30Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,больница,Вагонка,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,травма,транспорт
Днём 31 августа в Нижнем Тагиле произошла авария на улице Зеленстроевская. Стали известны подробности от отделения пропаганды ГИБДД. Предварительно известно, что ВАЗ-21102 ехал по улице Зеленстроевская в сторону Алтайской. Недалеко от поворота в психбольницу №7 он не справился с управлением и столкнулся с грузовой ГАЗелью, выехав на чужую полосу.

В ДТП есть трое пострадавших. С переломом основания черепа, сотрясением головного мозга и закрытой травмой головы, а также с переломом правого предплечья и тупой травмой живота был госпитализирован 24-летний тагильчанин.

Пассажир 1989 года рождения также попал в больницу с рваной раной плеча, гематомой лба, закрытой травмой головы и сотрясением головного мозга. Водитель ГАЗели получил перелом костей левой голени и ушиб грудины.

Известно, что водитель ВАЗ-21102 имеет шестилетний стаж вождения.

авария,авто,автопроисшествия,больница,Вагонка,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,травма,транспортавария,авто,автопроисшествия,больница,Вагонка,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,травма,транспортавария,авто,автопроисшествия,больница,Вагонка,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,травма,транспортавария,авто,автопроисшествия,больница,Вагонка,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,травма,транспорт
Фото: отделение пропаганды ГИБДД
 
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем крупного ДТП или вопиющего нарушения ПДД? Высылайте ваши фото, видео редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Два человека пострадали в ДТП по дороге в Малую Лаю под Нижним Тагилом (ФОТО)
22 июля, 09:45
0 2
Водители автомобилей «ГАЗель» и Chery госпитализированы после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
15 августа, 15:00
0 6
Погибшей в утреннем ДТП в Нижнем Тагиле 20 июня оказалась пожилая пассажирка Renault Logan (ФОТО)
20 июня, 14:40
0 3
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 51
Подписаться на новости