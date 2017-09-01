Трое человек пострадали в ДТП на улице Зеленстроевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Днём 31 августа в Нижнем Тагиле произошла авария на улице Зеленстроевская. Стали известны подробности от отделения пропаганды ГИБДД. Предварительно известно, что ВАЗ-21102 ехал по улице Зеленстроевская в сторону Алтайской. Недалеко от поворота в психбольницу №7 он не справился с управлением и столкнулся с грузовой ГАЗелью, выехав на чужую полосу.
В ДТП есть трое пострадавших. С переломом основания черепа, сотрясением головного мозга и закрытой травмой головы, а также с переломом правого предплечья и тупой травмой живота был госпитализирован 24-летний тагильчанин.
Пассажир 1989 года рождения также попал в больницу с рваной раной плеча, гематомой лба, закрытой травмой головы и сотрясением головного мозга. Водитель ГАЗели получил перелом костей левой голени и ушиб грудины.
Известно, что водитель ВАЗ-21102 имеет шестилетний стаж вождения.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД