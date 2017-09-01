29 августа 16-летняя Ксения Витальевна Вайберт самовольно ушла из детского дома. Чуть позже девушка связалась с сотрудниками полиции и пообещала, что вернётся. На 1 сентября её местоположение остаётся неизвестно.
Рост девушки составляет 160 см, телосложение среднее, чёрные прямые волосы до плеч, глаза карие. На левой руке татуировка в виде сердца, у большого пальца шрамы от порезов. Была одета в кожаную куртку чёрного цвета, чёрные брюки, чёрную блузу с рисунком цветка, балетки.
Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает, что ранее девушка уже совершала самовольные уходы и состоит на учёте в отделении ПДН. Всем, кто владеет информацией об местонахождении Ксении Вайберт, сообщить в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть, 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних, либо по телефону 02.
Воспитанница детского дома в Нижнем Тагиле объявлена в розыск (ФОТО)1 сентября 2017, 23:35Добавить новость
29 августа 16-летняя Ксения Витальевна Вайберт самовольно ушла из детского дома. Чуть позже девушка связалась с сотрудниками полиции и пообещала, что вернётся. На 1 сентября её местоположение остаётся неизвестно.
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