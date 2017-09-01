Женщина погибла при родах в Тюменской области: ее муж обвиняет пьяного анестезиолога

В одной из больниц Тюменской области погибла женщина во время родов. Родственники обвиняют в трагедии одного из врачей, который, по их мнению, присутствовал на операции в состоянии алкогольного опьянения.

Муж погибшей роженицы Дмитрий рассказал, что беременность проходила хорошо. Это уже третий ребенок в семье. Однако 3 июня перед родами у жены открылось кровотечение. Ее забрала машина скорой помощи и отвезла в больницу, где начали подготовку к кесареву сечению. Во время операции женщина погибла, ребенка доставали уже из мертвого тела.

Супруг утверждает, что в страшной трагедии виноваты медики. Они не провели все нужные процедуры при подготовке к операции и не проставили полный спектр препаратов. Например, роженице поставили большую дозу снотворного, а обезболивающего не вкололи вообще. Знакомые врачи рассказали Дмитрию, что врач, которая делала анестезию, раньше неоднократно появлялась в больнице в пьяном виде. Он уверен, что и в этот раз она находилась в состоянии опьянения.

По факту смерти роженицы следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело. Новорожденный сейчас находится у бабушки, которая взяла отпуск по уходу за ребенком, пишет URA.RU.

Напомним, летом этого года тагильский диджей скончался в больнице: его друзья уверены, что в смерти молодого человека виноват неправильный диагноз врачей.