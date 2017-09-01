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Новости Нижнего Тагила

Мужчина сломал нос журналисту «Первого канала» в Екатеринбурге (ФОТО)

1 сентября 2017, 16:35Добавить новость
журналист,телевидение,Первый канал,нападение,полиция,Екатеринбург,задержание,нарушение ПДД,уголовное дело,травмы

29 августа на журналиста «Первого канала» Алексея Иванова было совершено нападение со стороны местного жителя города Екатеринбурга.

Как говорит сам репортер, он снимал на камеру своего мобильного телефона нарушение ПДД водителем. Иванов сделал нарушителю замечание, что вскоре переросло в конфликт. Водитель ударил журналиста по лицу. В итоге репортер получил перелом носа.

Как пишет Ura.ru, полиция завела уголовное дело по факту нападения на корреспондента «Первого канала». Известно, что сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего и задержали его. Им оказался молодой человек 1992 г.р. Полицейские уже провели его опрос.

 

31 августа был инициирован вопрос о передаче данного уголовного дела в Следственный комитет Свердловской области. В данный момент полиция Екатеринбурга проводит необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

 

журналист,телевидение,Первый канал,нападение,полиция,Екатеринбург,задержание,нарушение ПДД,уголовное дело,травмы
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