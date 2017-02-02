Автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Инцидент был запечатлен городскими камерами, но видеозапись ДТП появилась в интернете лишь несколько дней назад. В описании к видео сообщается, что ДТП произошло под Новый год, 25 декабря, на кольцевой развязке, образуемой улицами Серова и Циолковского.

На видеозаписи видно, что после ДТП рядом останавливается проезжавший мимо автомобиль, из которого на выручку бросаются водитель и пассажир. Водитель перевернувшейся машины некоторое время сидит на снегу, очевидно, он приходит в себя.

Видео канала «С Тагила»

В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что в тот день у них подобные ДТП не регистрировались. Возможно, что попавший в ДТП водитель решил не обращаться в дорожную полицию.