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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

2 февраля 2017, 18:20Добавить новость
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Зимняя дорога и высокая скорость плохо сочетаются. Это на своём опыте узнал один из водителей Нижнего Тагила, чей автомобиль потерял управление, влетел в сугроб и перевернулся недалеко от автомобильного моста на улице Красноармейская.

Инцидент был запечатлен городскими камерами, но видеозапись ДТП появилась в интернете лишь несколько дней назад. В описании к видео сообщается, что ДТП произошло под Новый год, 25 декабря, на кольцевой развязке, образуемой улицами Серова и Циолковского.

 

На видеозаписи видно, что после ДТП рядом останавливается проезжавший мимо автомобиль, из которого на выручку бросаются водитель и пассажир. Водитель перевернувшейся машины некоторое время сидит на снегу, очевидно, он приходит в себя.

 

Видео канала «С Тагила»

 

В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что в тот день у них подобные ДТП не регистрировались. Возможно, что попавший в ДТП водитель решил не обращаться в дорожную полицию.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (3)
xemafor 02.02.2017 19:34:49 #
Долбаная АБС-ка.....Где на обычной машине спокойно можно "дать угла"-на оборудованной АБС тупо едешь прямо,не тормозя
DIC 02.02.2017 20:35:34 #
Как только авария произошла справо проехала машина и да же непритормозила... так нельзя, даже неприятеля нельзя оставлять в таких ситуациях. В одной стране же живем, если не мы то кто... ?  Самое страшное это равнодушие к находящимся рядом в беде.
bronislav 03.02.2017 01:29:45 #
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