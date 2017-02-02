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Новости Нижнего Тагила

Баскетболист одной из команд Свердловской области оказался мошенником: он предстанет перед судом в Екатеринбурге

2 февраля 2017, 13:10Добавить новость
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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение в отношении 48-летнего жителя Арамиля Вячеслава Кирсанова, который обвиняется по чч. 2,3,4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщает следствие, гражданин являлся игроком нескольких баскетбольных команд области и в период с 2002 по 2008 гг., пользуясь своей известностью, вводил в заблуждение людей и совершал мошеннические действия.

Обвиняемый сообщал, что имеет возможность привозить в Россию автомобили из Евросоюза. Брал у доверчивых граждан денежные средства на покупку автомобилей, но обещаний привезти транспортное средство не выполнял.

Установлено, что Кирсанов обманул 15 человек, нанеся им ущерб на сумму более 10 млн. рублей, 18 тыс. долларов США и свыше 35 тыс. в европейской валюте.

Дело по существу будет рассматривать Кировский суд Екатеринбурга.

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