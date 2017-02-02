Chevrolet Lanos и LADA Granta столкнулись утром в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе (ФОТО)

Один из автомобилей – зелёный Chevrolet Lanos. Вторым участником происшествия предположительно является LADA Granta. Дорожно-транспортное происшествие случилось на полосе движения из центра Нижнего Тагила в сторону Вагонки.

Авария произошла неподалёку от Юности 2, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец произошедшего.



У Chevrolet Lanos повреждения левого крыла, водительской двери и левой части автомобиля. LADA Granta тёмно-серого цвета получила повреждения передней части кузова.







Данных о наличии пострадавших не поступало.



Оперативной официальной информации отделом пропаганды ГИБДД предоставлено не было. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.



