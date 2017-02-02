Интернет-магазин по продаже наркотиков был ликвидирован полицейскими Свердловской области

Интернет-магазин по продаже наркотических веществ, названный в честь цыганского барона, был ликвидирован совместными усилиями полицейских из Верхней Салды и Нижнего Тагила.

В конце прошлого года правоохранители задержали молодого мужчину, который подозревался в поставках наркотических веществ в Верхнюю и Нижнюю Салду.





В ходе досмотра у 26-летнего подозреваемого изъяли более 100 грамм наркотиков.





При обыске в жилище задержанного были обнаружены банковские карты и компьютер, с помощью которых происходила торговля запрещенными веществами через интернет.





Торговля наркотиками осуществлялась через интернет-сайт и передавалась покупателям с помощью «закладок». Обвиняемый задержан, идет следствие. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 228.1 УК РФ.