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Молодежь устроила массовую драку в кафе в Карпинске

2 февраля 2017, 10:40Добавить новость
город,полиция,происшествие,Свердловская область,алкоголь,кафе,карпинск,драка

Инцидент произошел 29 января в одном из кафе города Карпинска Свердловской области.

По официальным данным, сообщение о конфликте, перерастающем в драку, поступило правоохранителям в 3 часа ночи от сотрудников ЧОП, охраняющих данное заведение.

Когда сотрудники полиции прибыли на адрес, то никакого конфликта уже не было. В кафе находился молодой человек по имени Максим, как сообщил мужчина, его избил хозяин заведения. Конфликт завязался из-за того, что молодые люди отказались оплачивать счет.

По не подтвержденным данным, как пишет «Вечерний Карпинск», драка началась между двумя компаниями изрядно выпивших молодых людей. Одна компания пришла в кафе и стала выгонять оттуда другую компанию. Молодые мужчины, под воздействием алкоголя, пустили в ход кулаки, началась массовая драка, девушки, находившиеся в кафе, начали визжать и кто-то вызвал полицию. К моменту приезда правоохранителей, одна из компаний уже покинула кафе.

По факту произошедшего проводится проверка.

© TagilCity.ru
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