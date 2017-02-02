Молодежь устроила массовую драку в кафе в Карпинске

Инцидент произошел 29 января в одном из кафе города Карпинска Свердловской области.

По официальным данным, сообщение о конфликте, перерастающем в драку, поступило правоохранителям в 3 часа ночи от сотрудников ЧОП, охраняющих данное заведение.





Когда сотрудники полиции прибыли на адрес, то никакого конфликта уже не было. В кафе находился молодой человек по имени Максим, как сообщил мужчина, его избил хозяин заведения. Конфликт завязался из-за того, что молодые люди отказались оплачивать счет.





По не подтвержденным данным, как пишет «Вечерний Карпинск», драка началась между двумя компаниями изрядно выпивших молодых людей. Одна компания пришла в кафе и стала выгонять оттуда другую компанию. Молодые мужчины, под воздействием алкоголя, пустили в ход кулаки, началась массовая драка, девушки, находившиеся в кафе, начали визжать и кто-то вызвал полицию. К моменту приезда правоохранителей, одна из компаний уже покинула кафе.





По факту произошедшего проводится проверка.