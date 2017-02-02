Пятеро участников банды Ровшана Ленкоранского были освобождены в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Вчера они были отпущены под подпиской о невыезде.

Нижнетагильский суд освободил из-под стражи пятерых участников преступной группировки, которая занималась вымогательством у местных бизнесменов. Предположительной причиной изменения меры пресечения может быть отсутствие постоянной регистрации у некоторых подозреваемых, пишет газета «Аргументы и факты».

Группировка была задержана 4 августа прошлого года. Бойцы, вооруженными различными видами холодного оружия и травматическими пистолетами, вымогали деньги у местного коммерсанта, якобы из-за долгов. Один из задержанных оказался мастером спорта по кикбоксингу.

По неподтвержденным данным, за бандитами числится больше 30 эпизодов с вымогательством и разбоем. Подозреваемые брали поборы с местных предпринимателей от имени Ровшана Джаниева, известного как Ровшан Ленкоранский. Джаниев был вором в законе, в сентябре прошлого года он был убит.

По сообщению оперативников, данная группировка была лишь одной из боевых единиц Ленкоранского. Так, был случай, когда при вымогательстве денег бойцы группировки нанесли огнестрельное ранение в ногу одной из своих жертв.