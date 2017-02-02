Жительница Серова в состоянии алкогольного опьянения зарубила своего сожителя: ее ждет суд

Инцидент произошел в Серове Свердловской области осенью минувшего года. Женщина, находясь под воздействием алкоголя, зарубила топором своего сожителя.

Как удалось установить следствию, 39-летняя гражданка распивала алкоголь со своим сожителем в одной из квартир города Серова. Между собутыльниками произошел конфликт. Женщина затаила обиду и, когда гражданский муж лег на диван отдыхать, нанесла ему несколько ударов топором. Потерпевший скончался.





После содеянного женщина ушла гулять по городу. Через несколько часов она добровольно пришла в полицию и сообщила о совершенном ей преступлении.





Следователи выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли топор, окровавленную одежду подозреваемой, провели ряд экспертиз. На основании собранных доказательств, женщине было предъявлено обвинение по ч.1. ст. 105 УК РФ. Дело направлено в суд.