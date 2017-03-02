Адвокат пытался дать взятку 100 тысяч рублей сотруднику колонии в Свердловской области: возбуждено уголовное дело

В Свердловской области следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозревающегося в даче взятки. Как сообщает СК по Свердловской области, адвокат, находясь в кабинете должностного лица в колонии в Ивделе, пытался дать взятку в размере 100 тыс. руб. в обмен на возможность использования сотового телефона одним из заключенных.
После передачи денежных средств адвоката задержали силами ФСБ и оперативников СБ ГУФСИН.
Сейчас собирается доказательный материал для передачи дела в суд.